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04.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Вандализм, Галичина, История, Украина
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Нацисты ликуют: Во Львове под покровом ночи снесли Монумент Славы

В ночь с 3 на 4 марта во Львове была окончательно снесена 30-метровая стела Монумента Славы «Победителям нацизма», демонтаж которой был инициирован еще в 2017 году.

Об этом сообщают местные издания, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Работы по демонтажу одного из крупнейших памятников Великой Отечественной войны на Украине велись три ночи. После разрезания металлоконструкций стела была завалена на землю с помощью лебедки.

Падение памятника победителям нацизма сопровождалось радостным воем и аплодисментами националистов.

Предварительно со стелы были демонтированы гранитные плиты и барельеф, после этого их передали в музей «Территория террора».

Напомним, накануне «ПолитНавигатор» сообщал о том, что рабочим пришлось предпринять несколько попыток, чтобы демонтировать стелу Монумента Славы во Львове, которую городские власти сносят в рамках кампании по декоммунизации, в качестве предлога использовав признание объекта аварийным.

Отметим, что политолог Армен Гаспарян еще в 2017 году призывал российское правительство ввести санкции в ответ на решение украинских властей снести Монумент Славы.

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