25.09.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Галичина, Политика, Политические репрессии, Украина
Просмотров:

Львовские полицаи репрессируют юношу за безобидную футболку


На Украине продолжаются репрессии за использование советской символики. Так во Львове молодому человеку сообщили о подозрении из-за футболки с серпом и молотом.

Об этом говорится в пресс-релизе отдела коммуникации главного управления Нацполиции во Львовской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Отмечается, что 21-летнему юноше следователи Галицкого отдела полиции сообщили «о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины».

Юноша был задержан 8 сентября в центре Львова.

«Досудебное расследование продолжается. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому – лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества», – уточнили львовские полицейские.

При этом, несмотря на законодательство, полиция не препятствует проведению во Львове регулярных мероприятий под символикой национал-социалистического режима, в частности дивизии СС «Галичина». Кроме того, как сообщал «ПолитНавигатор», апелляционная инстанция в Киеве отменила признание эсэсовской символики нацистской.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,



За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть