Львовские полицаи репрессируют юношу за безобидную футболку

25.09.2020, Киев, Ольга Козаченко

На Украине продолжаются репрессии за использование советской символики. Так во Львове молодому человеку сообщили о подозрении из-за футболки с серпом и молотом.

Об этом говорится в пресс-релизе отдела коммуникации главного управления Нацполиции во Львовской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что 21-летнему юноше следователи Галицкого отдела полиции сообщили «о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины».

Юноша был задержан 8 сентября в центре Львова.

«Досудебное расследование продолжается. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому – лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества», – уточнили львовские полицейские.

При этом, несмотря на законодательство, полиция не препятствует проведению во Львове регулярных мероприятий под символикой национал-социалистического режима, в частности дивизии СС «Галичина». Кроме того, как сообщал «ПолитНавигатор», апелляционная инстанция в Киеве отменила признание эсэсовской символики нацистской.