Львовский мэр ошарашил Тимошенко неожиданным в своей наглости предложением

23.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

Лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко не должна выдвигать свою кандидатуру на предстоящих в марте выборах президента.

Об этом на своей странице в Facebook пишет львовский мэр и лидер партии “Самопомощь” Андрей Садовой, ранее заявивший о своих президентских амбициях.

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Он напомнил про вчерашний съезд партии “Батькивщина”, где выдвинули Юлию Тимошенко в президенты.

“На съезде Юлия Тимошенко объявила, что наступает конец всем невзгодам Украины. Бедность, коррупция и поражения позади. Впереди – возрождение и развитие. Цитата: “Мы не имеем права снова, еще раз, потерять следующее пятилетие, приведя к власти тех, кто непомерно любит деньги, но не любит Украину”.

Я абсолютно поддерживаю лидера “Батькивщины” в этой идее. Для подтверждения искренности своих слов Тимошенко осталось сделать немного: снять свою кандидатуру в пользу Андрея Садового, к чему я ее и призываю”, – написал львовский мэр.

При этом, как сообщал “ПолитНавигатор”, украинская социология показывает, что Юлия Тимошенко является безоговорочным лидером президентских рейтингов, тогда как у Садового нет никаких шансов выйти во второй тур.