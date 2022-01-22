Львовский профессор назвал Путина «шахматистом», а Украину – «трясущимся деревом»

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Новости Украины

Все события последнего времени вокруг Украины проистекают из того, что без Киева возрождение Российской империи невозможно.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», журналу «Країна» заявил проректор Украинского католического университета (Львов) Мирослав Маринович, отсидевший при СССР срок за антисоветскую пропаганду и агитацию.

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«В российской имперской короне есть главный бриллиант – Киев. Без него не будет империи. Поэтому их цель – если не захватить Украину, то хотя бы вернуть ее в свою сферу влияния», – сказал Маринович.

Он считает, что Россия долгие годы ждала, когда Украина к ней вернется.

«Украину отпустили так легко, потому что думали, что, обретя независимость, мы устанем и вернемся. И это будет новый, добровольный альянс, новейшие правила. Россия словно поставила корзину под яблоню и ждала, когда плоды упадут к нему. Яблоки созрели и падать не захотели. Оранжевая революция стала шоком Кремля. Они впервые почувствовали, что мы можем не вернуться. После революции достоинства убедились в этом окончательно. И начали трясти дерево», – говорит львовский профессор.

Также он считает российского лидера Владимира Путина адекватным и расчетливым политиком.

«Путин – преступник, но не безумный. Выверяет каждый шаг. Передвигает шахматные фигуры так, чтобы заставить цивилизованный мир сделать ход, которого он ожидает», – резюмировал Маринович.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Маринович предположил, что страдает шизофренией, поскольку ему везде видится рука Москвы.