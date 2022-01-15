Львовский проректор: «У меня, наверное, шизофрения. Повсюду рука Москвы»

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Новости Украины

К 30 декабря президент России Владимир Путин намерен в том или ином виде восстановить Советский Союз.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», киевскому журналу «Новое время» заявил проректор Украинского католического университета (Львовский) Мирослав Маринович, отсидевший при СССР срок за антисоветскую пропаганду и агитацию.

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«У меня, наверное, уже какая-то шизофрения, потому что мне всюду видится рука Москвы. Меня не покидает мысль, что 30 декабря этого года исполнится 100 лет со дня создания Советского Союза. И я более чем уверен, что Путин хочет к этому времени восстановить Советский Союз хотя бы в каком-то формате», – убежден собеседник издания.

«Поэтому и видим события в Украине и нависание российских войск над нашим государством и события в Беларуси — фактически тихая аннексия, и нынешние события в Казахстане, когда российские войска вошли в эту страну и, как сказал госсекретарь США Энтони Блинкен, кто знает, выйдут ли. Учитывая это, предполагаю, что даже если эти беспорядки не были инспирированы самим Путиным, то он несомненно воспользуется этим и будет пытаться каким-либо образом склонить эти государства к восстановлению Союза», – резюмировал Маринович.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Маринович призывал повременить с захватами храмов и монастырей УПЦ, чтобы не спровоцировать Россию на введение «зеленых человечков».

Также он говорил, что целые страны и народы «заражаются Путиным».