Львовский телеведущий ликует по поводу коронавируса у Новинского и в Лавре

18.04.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Абсолютно неспроста на символическом уровне «притоном коронавирусной заразы» оказалась «оккупированная московскими попами» Киево-Печерская Лавра.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Воспринимаю это как хорошую новость, хотя сейчас буду раскритикован за очень неэтичное поведение по отношению к тем людям. С огромным пиететом воспринял информацию, что товарищ Новинский или, как мы его по перепалке с бывшим президентом знаем как «суку православную, заболел коронавирусом.

Вообще всю эту историю с Киево-Печерской Лаврой я воспринимаю как большой знак. Абсолютно неспроста на символическом уровне таким притоном заразы есть именно то место, которое оккупировано московскими попами, московской самопровозглашённой сектой путинско-кирилловского патриархата, и абсолютно неспроста именно там сейчас происходят коронавирусные дела», – заявил Дроздов.

«Я не злопамятный, я человек добрый, но всё-таки я бы пожелал пану Новинскому как врагу Украины, а он непосредственно смотрящий по Украине от агента Гундяева, поскорее уже встретиться с Творцом. Я понимаю, что шансов мало, но надежда есть», – добавил львовский журналист.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее одиозная бандеровка Ирина Фарион назвала Киево-Печерскую Лавру святыней украинства «оккупированной ФСБ-шным врагом».