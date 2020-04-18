18.04.2020, Львов, Тарас Стрельцов
 
Галиция, Донбасс, Украина
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Львовский телеведущий: русские должны беспрекословно покориться украинизации




Живущие на Юго-Востоке русские должны беспрекословно покориться украинизации.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы не договоримся с остатками носителей неукраинского о том, что они должны признать приоритет и гегемонию украинского на Украине, тогда мы вечно будем ходить двумя, тремя, пятью дорогами назад…

Когда ты хочешь создать государство, которое будет не просто фигурировать где-то там в атласе, в сборнике государств в конце на букву «у», а государство, которое состоится, которая будет обслуживать народ, который тут живёт, с той культурой, которая тут создана. С языком, который тут функционирует и должен функционировать беспрекословно, иначе у нас всё время будет вторая Белоруссия или Россия… В конце-концов, мы там и живём до сих пор, в такой а-ля России. Поэтому никакого навязывания тут нет», – сказал Дроздов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Дроздов заявил, что без Галиции Украина превратится в социальное дно.

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