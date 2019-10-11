Львовский тягнибоковец очкует: «Донецкие нас вырежут под видом харьковских»

11.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Минские договорённости приведут к тому, что Украину заполонят донецкие сепаратисты, которых по внешним признакам никак не отличить от харьковчан.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит Великий Львов» заявил экс-вице-спикер Верховной рады, член ВО «Свобода» Руслан Кошулинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы президент Зеленский был умный, он сказал бы: «Это ничто, я не буду это продолжать, я не хочу себе на плечи этот груз, я начинаю с чистого листа, потому что эти Минские договорённости введут нас в полную капитуляцию, я на этом останавливаюсь». Но нет, он пошёл этим путём и теперь говорит: «Эй-вей, а у меня теперь груз, я теперь вынужден». А где, покажите пожалуйста, хоть какая-то чья-то подпись или решение парламента или указ президента о том, что мы должны придерживаться Минских договорённостей? Нет такого в природе!

У нас одна опасность – закон об ОРДЛО, который хотели имплементировать в Конституцию, вот это беда! И он снова сейчас скажет: «Та нет, та мы этот закон подрихтуем». Общественность, это раковая опухоль, это беда, не дай Бог его внедрить!» – заявил националист.

«Эти боевики, эти сепары, они здесь будут сидеть, и вы их не отличите никак! Ни визуально, ни вербально. Как вы отличите человека, который из Харькова, а который с Донецка? Потому что они все «по-этому» разговаривают (перешёл на русский – ред.) Приедет сюда и будет вырезать налево и направо, что будем делать?

Потому Зеленский сегодня лукавит. Вместо того, чтобы реально делать, у него нет формулы, он не знает, что с этим делать. Он хотел взять старый негативный багаж и его использовать. Он его не использовал, а только влез двумя ногами», – добавил Кошулинский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее националист в прямом эфире устроил истерику по поводу того, что после предоставления Донбассу особого статуса любое бандформирование на Украине может создать себе республику и требовать преференции.