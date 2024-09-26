Львовское ТВ успокаивает: Удары по АЭС будут, но без апокалипсиса

Тарас Стрельцов.  
26.09.2024 17:27
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Русские обязательно будут бить по атомной энергетической инфраструктуре Украине, только грозить это будет украинцам блэкаутом, а не апокалиптическими последствиями, которыми просроченный Зеленский стращал Запад с трибуны ООН.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил украинский эксперт по энергетике Андрей Закревский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русские обязательно будут бить по атомной энергетической инфраструктуре Украине, только грозить это будет украинцам...

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«Он это обязательно сделает, я в этом не сомневаюсь. Все объекты, до которых сможет дотянуться Путин, – будут атакованы. Я это говорил с начала войны, и это позволило предвидеть очень много вещей с подрывом «потоков»  и т.д. Эти свинособаки будут выбивать всё, до чего могут дотянуться…

И мне это заявление, которое сейчас сделал президент в США, очень нравится. Потому что до сих пор в этой войне идёт речь о каких-то красных линиях, как с нашей стороны, так и с их, а эта война не про это! Это экзистенциальная война за существование украинской нации, нас будут продолжать уничтожать, и у нас должен быть адекватный ответ на это», – исходил злобой рагуль.

В то же время он добавил, что атомным станциям особо ничего не грозит.

«Думаю, что они сосредоточат эти удары, это будут распределительные сети возле АЭС. Дело в том, что лупить в атомный реактор смысла нет, он может выдержать удар тактического ядерного оружия, чтобы вы понимали. Извне. Смысла нет. И даже ядерное заражение не приведёт к тому, чтобы реактор перестал работать.

Поэтому уничтожить атомную генерацию, как это делается с тепловыми электростанциями, невозможно. Будут удары по распределительным сетям», – объяснил Закревский.

Ведущая разочарованно уточнила – то есть удары будут только ради того, чтобы «мы сидели без света», а не для ядерного апокалипсиса...

«Да. Это трансформаторные узлы возле атомных станций», – подтвердил укро-энергетик.

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