Львовского мэра в прямом эфире назвали «сволочью и скотиной»

10.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Мэр Львова Андрей Садовой, который решил обменять прах легендарного разведчика Николая Кузнецова на пленных карателей, фактически встал на сторону бандеровцев, в окружении которых подорвал себя не пожелавший сдаваться герой СССР.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно понимать, что Николай Кузнецов – герой СССР, выдающийся разведчик, погиб на Западной Украине в окружении бандеровцев, он взорвал себя гранатой вместе с бандеровцами, чтобы не попасть в плен. Так эта сволочь, которая у них мэром называется, она в плен прах теперь берёт и готова его обменять! Это же в вашей стране происходит!» – возмутился эксперт.

Далее в студии показали сюжет, где мэр Львова Андрей Садовой обосновывает своё решение, несмотря на то, что даже у СБУ не было вопросов к передаче останков.

«РФ вернёт на наших ребят, которые в плену, тогда мы будем этот вопрос рассматривать. Сколько наших людей погибло на войне? Тысячи! Есть обращение от губернатора, который осуждает агрессию России, который обращается от города по поводу возвращения праха? Пусть он напишет извинения! Прошение! Пусть на колени встают!», – потребовал Садовой.

«Мне интересно, эта сволочь считает себя христианином?» – поинтересовался телеведущий Владимир Соловьёв.

«Интересный вопрос, – отметил Куликов. – Это же Львов, там полтора процента прямых католиков и сорок процентов грекокатоликов. Пан Садовой, наверное, прихожанин грекокатолической церкви? Так может папа римский обратит внимание, по каким христианским канонам ведёт себя эта скотина? Назвать это человеком не поворачивается язык».

«Нет никакого «общего прошлого» с Садовым и с теми, кто его поддерживает и не может быть. Повторю: Кузнецов взорвал себя гранатой, чтобы бандеровцы не взяли его в плен и не пытали, не надругались над ним. Какое общее прошлое: он же стоит на стороне тех бандеровцев и гордится тем, что теперь может удерживать прах и через прах кого-то шантажировать и говорит это прямым текстом», – добавил политолог.