Ляшко может вернуться в Верховную раду – убит депутат с его округа

24.05.2020, Киев, Михаил Рябов

В воскресенье в офисе в центре Киева обнаружен труп депутата Верховной рады Валерия Давиденко. Социальные сети облетела фотография окровавленного покойника, сидящего на стуле в санузле. Тут же был обнаружен пистолет, рассматривается версия о самоубийстве.

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Давиденко был представителем парламентского «болота» – тех, кто менял партии при смене власти, а в Раде обеспечивал голоса за нужные правящему режиму решения, рассказал политолог Александр Семченко.

Покойный при Викторе Януковиче занимал должность заместителя министра АПК, после Евромайдана уволился и некоторое время занимался бизнесом. А потом избрался в Верховную раду и вступил во фракцию Петра Порошенко.

Как раз с работой в министерстве аграрной политики связана экзотическая версия гибели Давиденко – экс-пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский не исключает, что здесь может быть замешана… разведка Китая.

Речинский приводит публикации СМИ времен Януковича – тогдашний оппозиционер генерал милиции Геннадий Москаль утверждал, что Давиденко виновен в получении Украины многомиллиардных финансовых претензий со стороны Китая.

По данным Москаля, взяв у КНР кредит на $3 млрд в обмен на поставки зерна, Государственная продовольственно-зерновая компания Украины отправила грузов лишь на $153 млн.

«От китайской разведки не уйдешь», – прокомментировал Речинский сообщение о смерти Давиденко.

Так или иначе, но покойный избирался в Верховную раду по округу в Черниговской области, который считает «своим» и скандально известный политик Олег Ляшко, «пролетевший» мимо парламента на последних выборах. В случае объявления досрочного избрания депутата взамен Давиденко, Ляшко наверняка попытается вернуться в Раду.