09.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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Ляшко обещает «задушить Путина в объятиях»


Одиозный лидер «Радикальной партии» и бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко угрожает, что добьется от РФ выплаты компенсаций за Крым и Донбасс.

Об этом Ляшко заявил в эфире телеканала «Украина 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть соблазн сказать, чтобы он куда-то пошел: «Иди далеко». Но поможет ли мне это освободить Донбасс и Крым? Нет. Я задушу его в объятиях, я буду проводить такую политику, чтобы они платили такую высокую цену за агрессию против Донбасса, против Крыма, чтобы они оттуда ушли. Я не собираюсь перед ним унижаться, вставать на колени и договариваться где-то посередине.

Я понимаю, что политика – это компромиссы, что нужно искать компромиссы, договариваться. Но не может быть компромисса ценой потери наших людей, ценой потери независимости, ценой потери территорий. Потому я скажу Путину одно: «Владимир Владимирович, уберите свои войска к чертовой матери из моего Крыма, из моего Донбасса. И, вот, когда вы будете там за границей, будем договариваться», – заявил Ляшко.

Напомним, что в 2014 году предвыборные билборды Ляшко украшало обещание «Я верну Украине Крым».

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