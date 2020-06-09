09.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Саакашвили пугает Украину окончательным распадом


На Украине стремительно растут центробежные настроения во всех регионах. Сегодня страна стоит на грани распада

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил беглый экс-президент Грузии, глава Исполкома реформ Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим, что страна может распасться – да, если мы не будем быстро проводить изменения, реальные вещи не будем делать, страны может не быть. Давайте не будем себя обманывать – очень сильно усилились центробежные силы и на юге, и на востоке, и на крайнем западе, и на севере – куда ни посмотришь. И это реальность.

Не надо сейчас, как страус, закрываться и говорить, что все хорошо, мы ничего не замечаем, не видим, не слышим. Разуйте уши, откройте глаза и посмотрите, что полумерами такими, что мы никуда не спешим, у нас есть время – нет времени. Вчера-позавчера надо было делать. Все очень плохо», – заявил Саакашвили.

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