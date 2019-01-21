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21.01.2019, Киев, Игорь Петров
 
Демография, Общество, Политика, Украина
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Ляшко плачет по вымирающей Украине

Численность населения Украины продолжает сокращаться, и в прошлом году украинцев стало меньше на 200 тысяч.

Об этом на съезде Радикальной партии заявил ее глава Олег Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно Госкомстат опубликовал очередную печальную статистику. За прошедший 2018 год украинцев стало меньше на 200 тысяч. Вообще нас сегодня 42 миллиона. Вспомните – 20 лет назад, в 1998 году, нас было 53 миллиона. Сегодня – меньше 42 миллионов», – сказал Ляшко.

Отметим, что Госкомстат Украины, как сообщал “ПолитНавигатор“, летом прошлого года на подконтрольной Киеву части страны насчитал 38,3 миллиона человек.

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