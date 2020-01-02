02.01.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Украина
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Ляшко привело в ярость новогоднее поздравление Путина

Поздравив президента России Владимира Путина с новогодними праздниками в ходе телефонного разговора 31 декабря, украинский президент Владимир Зеленский показал себя врагом страны.

Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-депутат Верховной рады, глава «Радикальной партии» Олег Ляшко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поздравлять Путина с новогодними праздниками – это то же самое, что благодарить его за оккупацию Крыма и Донбасса, за десятки тысяч убитых украинцев и за миллионы сломанных судеб. Так делают или враги, или клинические идиоты! Я поздравляю украинцев с новогодними и рождественскими праздниками. Желаю мира, тепла и уюта в каждом доме. Искренне благодарю и низко кланяюсь нашим Защитникам Отечества!

2019 год – это год массовой потери сознания. 2020 обязательно станет годом выздоровления, просветления ума и наших побед! Слава Украине! Героям Слава!», – написал Ляшко.

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