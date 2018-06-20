20.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Ляшко устроил ролевую игру с каской

Перед украинским Кабмином второй день продолжается митинг шахтёров, требующих выплаты им долгов по заработной плате.

Соответствующие видеозаписи опубликовал на своей странице в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На акцию протеста также приехал глава «Радикальной партии» Олег Ляшко, который в очередной раз пообещал горнякам поднять их вопрос в парламенте. При этом депутат надел оранжевую каску и сфотографировался на фоне митингующих горняков.

После встречи с митингующими нардеп пришёл на заседание Верховной Рады, где потребовал срочно принять закон о выплате шахтёрам зарплат.

«Мы обращаемся к бюджетному комитету – сегодня рассмотреть законопроект, изменения в бюджет, согласовать выплаты заработных плат шахтёрам, завтра этот законопроект неотложно рассмотреть в зале парламента и заплатить зарплату шахтёрам. Зарплату шахтёрам!», – заявил Ляшко, стуча во время своего выступления каской по трибуне.

Отметим, что Олег Ляшко и Михаил Волынец ранее активно поддерживали Майдан, который и привёл к катастрофическим последствиям в экономике Украине, в том числе в угледобывающей отрасли.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что по словам нардепа Владимира Гусака, майданщики загнали угольную отрасль страны в миллионные долги.