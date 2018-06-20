20.06.2018, Киев, Владимир Гладков
  1 359 просмотров
Политика, социальные протесты, Украина

Ляшко устроил ролевую игру с каской


Перед украинским Кабмином второй день продолжается митинг шахтёров, требующих выплаты им долгов по заработной плате.

Соответствующие видеозаписи опубликовал на своей странице в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


На акцию протеста также приехал глава «Радикальной партии» Олег Ляшко, который в очередной раз пообещал горнякам поднять их вопрос в парламенте. При этом депутат надел оранжевую каску и сфотографировался на фоне митингующих горняков.

После встречи с митингующими нардеп пришёл на заседание Верховной Рады, где потребовал срочно принять закон о выплате шахтёрам зарплат.

«Мы обращаемся к бюджетному комитету – сегодня рассмотреть законопроект, изменения в бюджет, согласовать выплаты заработных плат шахтёрам, завтра этот законопроект неотложно рассмотреть в зале парламента и заплатить зарплату шахтёрам. Зарплату шахтёрам!», – заявил Ляшко, стуча во время своего выступления каской по трибуне.

Отметим, что Олег Ляшко и Михаил Волынец ранее активно поддерживали Майдан, который и привёл к катастрофическим последствиям в экономике Украине, в том числе в угледобывающей отрасли.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что по словам нардепа Владимира Гусака, майданщики загнали угольную отрасль страны в миллионные долги.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть