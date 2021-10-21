Любая острая проблема может покончить с Украиной – Ермолаев

21.10.2021 16:42 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Обнищавшее украинское население настолько отчаялось, что способно в любой момент «взорваться» и разрушить украинское государство.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас в нашем обществе вновь поселились страх и неуверенность. И дело не только в войне и бедности. Страх и неуверенность связаны с тем, что на наших глазах почти полностью разрушилась мозаика будущего. Если ещё совсем недавно хоть какие-то пазлы были этого будущего, то сейчас будущее вообще превратилось в туман. А дезориентация в лице даже отдельного человека – это и тревога, и паника, и страх, и замирание. Так ведёт себя отдельный человек, и так может вести себя общество», – сказал Ермолаев.

Он подчеркнул, что в данный момент ситуация на Украине слишком нестабильна.

«И это очень опасное состояние. И не просто потому что взрывоопасное – оно ещё может нестандартно реагировать на всё происходящее с ней сейчас. Любая острая проблема может оказаться детонатором непредсказуемых социальных событий. Мы пережили в своей истории подобного рода ситуации», – резюмировал эксперт.