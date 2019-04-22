«Любите мову или валите в РФ!» – в Раде новый скандал

22.04.2019, Киев, Игорь Петров

На Украине любой чиновник, депутат и каждый гражданин должен знать и любить украинский язык или же уехать с Украины.

Об этом на заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной рады Украины заявил депутат Олег Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

После выступления депутата Александра Вилкула, говорившего о том, что агрессивная языковая политика привела к краху прошлой власти, Олег Ляшко вскочил с места.

«Вилкул, если тебе не нравится говорить на украинском языке, чемодан-вокзал-знаешь куда. На украинском языке, на украинском языке!», – возопил Ляшко.

Ему поаплодировали присутствующие, после чего депутат продолжил.

«Хватит раскалывать страну по языку. Никто никому не мешает говорить на том языке, на котором он хочет. Не отвлекайте людей на второстепенные вопросы, вам не про что сказать, вы говорите про язык», – заявил Ляшко.

В конце своего выступления он заявил, что любой чиновник, депутат и любой человек должен знать и любить самый лучший украинский язык.

«Вам мешает язык – вы мешаете мне. И украинцам мешаете», – резюмировал одиозный депутат.

Отметим, что в Верховной раде, вопреки утверждениям Ляшко, регулярно запрещают выступать на русском языке.

Так, депутату Евгению Балицкому отключили микрофон, когда он попытался выступить в Верховной Раде на русском языке с сообщением об ухудшении экологической ситуации в Запорожской области.

Читайте также: Скандал в Раде: Парубий пытался заткнуть рот депутату, выступавшему на русском языке.