22.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Скандал в Раде: Парубий пытался заткнуть рот депутату, выступавшему на русском языке

Оппозиционному депутату в Раде запретили говорить на русском языке. Инцидент произошел во время заседания Верховной Рады Украины, когда спикер Андрей Парубий дал слово депутату от «Оппозиционного блока» Василию Нимченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прокомментировать принятие очередного закона оппозиционный депутат решил на русском языке, что вызвало истерику среди нардепов-нацистов.

«С огромной просьбой, вы же прекрасно владеете государственным языком, если вам не тяжело. Спасибо», – обратился спикер к Нимченко.

В свою очередь, депутат от «Оппозиционного блока» отметил, что регламентом не запрещено говорить на русском языке.

«Во-первых, регламент не предусматривает ваше право лишить меня слова», – настоял нардеп Нимченко.

«По сути, вы лишаете меня возможности исполнять функции народного депутата», – отметил оппозиционер.

На протяжении всей беседы депутата Нимченко со спикером Парубиём, в зале Верховной Рады остальные депутаты мешали высказывать свою точку зрения оппозиционному политику из-за того, что он говорит на русском языке.

В итоге, оппозиционер все же перешел на мову.