Любителям расчленять Россию готовят жесткий законодательный отпор

16.07.2020, Москва, Вадим Егоров

Вслед за принятием Госдумой в первом чтении закона, приравнивающего к экстремизму призывы к отторжению Крыма, Курил, Калинингарада и т.д., депутаты внесли новые проекты, предусматривающие штрафы для любителей покушаться на территориальную целостность России.

Председатель Комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников и глава Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента законопроекты об ответственности за действия по отчуждению территории России и призывы к таким действиям.

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Законопроекты получили предварительное одобрение правительства России и Верховного Суда.

Поправки предлагается внести в Уголовный кодекс РФ, а также в Кодекс об административных правонарушениях.

В частности за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России новичков-русофобов будут наказывать на порядок мягче, чем сейчас, поскольку согласно действующему законодательству сейчас подобное преступление карается только уголовная ответственность.

Новый же законопроект предлагает административную ответственность, если человек ошибся со взглядами на российскую территорию. И только если этого оказалось мало, и сепаратист продолжит упорствовать, то наступит уголовная ответственность.

Размер уголовных штрафов за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России предлагается повысить, установив от 200 до 400 тыс. рублей, а срок лишения свободы оставить прежний – до четырех лет.

В случае административной ответственности, когда публичные призывы совершены впервые, наказание по новой статье для граждан составит от 30 до 60 тысяч рублей; для должностных лиц – от 60 до 100 тысяч рублей; для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей.

Повышенные размеры штрафов действуют в том случае, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, сети Интернет, либо иных соцсетей.

Также в Уголовный кодекс предлагается ввести новую статью 280.2 УК РФ «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«В ней предусматривается уголовная ответственность за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами). В качестве наказания устанавливается лишение свободы на срок от шести до 10 лет» – говорится в сообщении на сайте Госдумы России.