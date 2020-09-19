«Люблинский треугольник» хотят превратить в квадрат за счет Белоруссии

19.09.2020, Киев, Ольга Козаченко

В Киев надеются, что Белоруссия присоединиться к антироссийскому альянсу Варшавы, Киева и Вильнюса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Український тиждень» заявил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим, отвечая на вопрос о перспективах созданного формата «Люблинский треугольник», в котором участвуют Литва, Польша и Украина.

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«Насколько союз трех государств, воспроизводящий древний альянс под эгидой Великого княжества Литовского, мог бы стать двигателем позитивных изменений и развития Восточной Европы?», – поинтересовалось издание.

«Уверен, у этого объединения есть большая перспектива, и оно вполне может стать важным двигателем демократических преобразований в нашем регионе. Кстати, хотелось бы превратить треугольник в квадрат, пригласив к объединению Беларусь. А если говорить о Великом княжество Литовское, то Беларусь – единственная страна, которая в своих нынешних границах полностью была в составе ВКЛ», – сказал украинский дипломат.

Он добавил, что еще до выборов президента белорусского министра иностранных дел Владимира Макея фактически пригласили на следующую встречу Люблинского треугольника, которая пройдет на Украине.

«Думаю, сегодня это приглашения не актуально. Со своей стороны, мы с послами Литвы и Польши в Беларуси создали совместный чат с таким названием, в котором выражаем мысли и советуемся о событиях в Беларуси и в мире», – сообщил Кизим.

Напомним, что Украина отозвала своего посла из Белоруссии «на консультации в Киев для оценки перспектив украинско-белорусских отношений в новой реальности», а также для «выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов», о чем сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в конце июня этого года главы МИД Украины, Польши и Литвы основали новый формат, назвали его «Люблинский треугольник» и задекларировали свою антироссийскую позицию.