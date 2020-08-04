«Люблинский треугольник» оказался пустышкой

04.08.2020, Москва, Олег Кравцов

У подписанного недавно министрами иностранных дел Польши, Украины и Литвы формата, получившего название «Люблинский треугольник» и задекларировавшего свою антироссийскую позицию, нет особых политических перспектив.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывают эксперты, опрошенные «Известиями».

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По мнению опрошенных «Известиями» политологов, у этого союза нет особых перспектив.

Так, генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов полагает, что это объединение в лучшем случае может стать некой лоббистской структурой в Брюсселе.

«Я не думаю, что из этого получится что-то серьезное. Во-первых, очень разные государства. Польша и Литва – страны-члены НАТО и Евросоюза. Украина не входит ни в одну из этих организаций и, наверное, не войдет в обозримом будущем. Во-вторых, это относительно бедные государства, их ресурсная база ограничена», – уверен Кортунов.

С ним согласен и старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Дмитрий Офицеров-Бельский, по словам которого, у объединения отсутствует повестка.

«Кроме повтора про российскую агрессию, ничего нового не сказали. К тому же не предполагается ни создание каких-либо общих институтов, ни выделение каких-либо средств. Нет денег – значит, нет никакой истории за всем этим», – резюмировал Офицеров-Бельский.

Как сообщал ПолитНавигатор, в центре в центре Европы создали тройственный антирусский союз, после чего Украину предупредили о последствиях.

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