Люблю Россию! Мэр Чернигова продемонстрировал чудеса политического переобувания
Черниговский градоначальник Владимир Атрошенко в ходе совещания с депутатами горсовета заявил о необходимости наладить отношения с Россией и закончить войну.
Об этом сообщает местное издание «ЧЕline», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его словам, экономического роста Украина может достичь только после восстановления отношений с Российской Федерацией.
«Каждая война должна заканчиваться. А у меня складывается такое впечатление, что она кому-то выгодна», – конспирологично подытожил мэр.
Отметим, что бывший член «Партии регионов» Владимир Атрошенко известен как близкий соратник экс-президента Украины Петра Порошенко, который способствовал его избранию на должность градоначальника Чернигова, а также присваивал ему государственные награды.
При этом в 2017 году Владислав Атрошенко подписал распоряжение о запрете проведения концертов и других культурных мероприятий на территории города артистам, которые публично поддерживают «агрессию Российской Федерации».
Спасибо!
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