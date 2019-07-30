30.07.2019, Чернигов, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Люблю Россию! Мэр Чернигова продемонстрировал чудеса политического переобувания

Черниговский градоначальник Владимир Атрошенко в ходе совещания с депутатами горсовета заявил о необходимости наладить отношения с Россией и закончить войну.

Об этом сообщает местное издание «ЧЕline», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, экономического роста Украина может достичь только после восстановления отношений с Российской Федерацией.

«Каждая война должна заканчиваться. А у меня складывается такое впечатление, что она кому-то выгодна», – конспирологично подытожил мэр.

Отметим, что бывший член «Партии регионов» Владимир Атрошенко известен как близкий соратник экс-президента Украины Петра Порошенко, который способствовал его избранию на должность градоначальника Чернигова, а также присваивал ему государственные награды.

При этом в 2017 году Владислав Атрошенко подписал распоряжение о запрете проведения концертов и других культурных мероприятий на территории города артистам, которые публично поддерживают «агрессию Российской Федерации».

 

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