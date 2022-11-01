Любое сопротивление, дестабилизирующее режим Зеленского, надо приветствовать – эксперт

Новости Украины

Безумная политика президента Владимира Зеленского и закономерно сложившаяся нездоровая обстановка внутри Украины – фактически подталкивают страну к состоянию внутренней гражданской войны.

Так комментируют появившееся в Сети видеообращение вооружённых «подпольщиков», которые угрожали представителям киевского режима физической расправой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что данное явление очень ярко демонстрирует внутреннее состояние украинцев и закономерный итог поглощения Украины Западом. Несмотря на однозначную позицию противников Зеленского по СВО, приоритетной целью для них станут киевские политики, «но теперь российскому командованию нужно понимать, что на Украине появилась команда, желающая полной независимости Украины как от Запада, так и от России. У такого подполья есть преимущество — они морально готовы идти до конца и не остановятся ни перед чем. И, да, их очень тяжело выявить».

Однако экономист Александр Дудчак всё же считает, что на данном этапе такое движение только на руку.

«Ситуация на Украине давно ненормальная, но в зависимости от интеллекта и наличия совести, каждый реагирует на эту ситуацию по-разному. Кто-то испытывает «стокгольмский синдром», принимая власть террористов, кто-то пытается замыкаться в каком-то своём мини-сообществе, не общаться с теми, с кем не разделяет взгляды. А кто-то пытается что-то делать, если не уехал из страны, если его не арестовали, не убили, пытается каким-то образом противодействовать нынешнему режиму. Понятно, что недовольные есть разные. Есть недовольные экономической, кто-то недоволен политической ситуацией в стране, кому-то не нравится Зеленский, потому что он тряпка, кому-то за то, что он недостаточно жёсткий, кому-то он недостаточно националист», – сказал Дудчак в комментарии «ПолитНавигатору».

По большому счёту, подчеркнул эксперт, сейчас всё равно, какого рода на Украине будет сопротивление.

«Хотелось, конечно, чтобы было больше наших сторонников, но их практически всех выкосили или выдавили. Как бы там ни было, с начала СВО из выехавших 14 миллионов не вернулось на Украину более 7 миллионов человек. Это может быть националистическое сопротивление, которое согласно строить «Украину понад усэ», но без Зеленского, и не так, как он это видит. Потому что украинские националисты допускали наличие других националистов, в том числе русских, и они считали, что с ними можно договариваться и работать, но между ними должна быть граница. Есть нацисты, которые предполагают уничтожение тех, кто с ними не согласен: нацизм предполагает насильственную экспансию и физическое уничтожение оппонента», – подчеркнул экономист. «Может быть, это и наши сторонники, но которые с целью привлечения большего числа в свои ряды выступают с лозунгами за Украину, но с точки зрения патриотизма. Если даже такие силы есть, дай Боже им здоровья, потому что любое сопротивление противодействующему режиму, способствующее его окончанию, можно приветствовать», – допустил Дудчак.