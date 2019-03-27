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27.03.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Образование, Общество, Политика, Россия, Украина
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Любовь к России хотят взращивать

Россия должна финансировать работу со студентами на постсоветском пространстве, создавать гранты и более активно работать с соседями, что позволит дружественно настроить общество в этих странах по отношению к РФ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский сенатор Алексей Пушков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сенатор подчеркнул, что «по умолчанию» любить Россию никто не будет.

«Мы ждем автоматической любви. Не должны мы ждать автоматической любви. Любовь надо взращивать. Надо приглашать к себе студентов оттуда и тратить на это деньги. А не по 150 человек всего иметь со всего бывшего Советского Союза. Сколько американцы к себе приглашают, сколько там грантов? А у нас денег нет, да? А на какие-то цели они тратятся, а потом мы говорим: «Куда деньги делись?». И никто не может дать ответ на этот вопрос», – заявил Пушков.

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