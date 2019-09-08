Любовь Успенская освидомилась и пообещала за два года выучить мову

08.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Приехавшая на музыкальный фестиваль «Laima Rendezvous Odesa’19» певица Любовь Успенская пообещала в следующем году выступить с украинской песней.

Об этом она заявила в эфире телеканала «1+1», предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я надеюсь, что приеду в следующем году и спою на украинском языке, – начала певица на ломаном украинском. – Нужна практика, два года – и я буду говорить на украинском языке очень хорошо. Я буду петь украинскую песню (перешла на русский – прим.ред.), написал её мой друг из Одессы. Украинцы в Одессе сказали, что не ожидали, что я еще помню украинский язык и что у меня даже получилось без акцента».

Также Успенская рассказала, что этой осенью в ходе своего юбилейного тура по Украине планирует выступить и в Киеве.

«Когда-то, когда я еще жила в Киеве и была девочкой, когда я в Киеве приходила на концерты в Дворец спорта, то думала: «Как круто петь во Дворце спорта». И вот, настал момент, когда я буду там петь», – похвасталась она.

Напомним, что Успенская в 1970-е годы эмигрировала из СССР в США, где пела в ресторанах. В 1990-е годы вернулась в Россию.