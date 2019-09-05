Люди Байдена встретились в Киеве с силовой верхушкой Украины

05.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Американские сенаторы Рон Джонсон из Висконсина и Крис Мерфи из Коннектикута провели в Киеве встречу с председателем СБУ Иваном Бакановым, секретарем СНБО Александром Данилюком и министром обороны Андреем Загороднюком, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает официальный Twitter посольства США в Украине.

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“Сенаторы Джонсон и Мерфи встретились с главой СБУ Иваном Бакановым, секретарем СНБО Александром Данилюком и министром обороны Андреем Загороднюком, обсудили агрессию России и узнали о планах Украины по реформированию безопасности отрасли”, — говорится в сообщении.

Как сообщал ПолитНавигатор, ранее эти же сенаторы встретились с генеральным прокурором Украины Русланом Рябошапкой. По информации телеграм-канала “Легитимный”, сенаторы-демократы намерены всячески тормозить расследование и поиск компромата на бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

“Это запасной план Байдена. Вдруг Зеленский договорится с Трампом о поиске компромата и начала расследования. Задача Рябошапки будет всячески это “тормозить” и докладывать лоббистам Байдена. Эта встреча более похожа на “вербовку” Генпрокурора людьми Байдена”, – говорится в сообщении телеграм-канала.