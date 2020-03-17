Люди болеют коронавирусами каждый год

17.03.2020, Москва, Олег Кравцов

В ближайшие месяцы появиться вакцина от бушующей сегодня в мире коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказала Ольга Карпова, руководитель кафедры вирусологии МГУ им. Ломоносова, где приступили к созданию первой российской рекомбинантной вакцины против коронавируса под руководством академиков РАН Иосифа Атабекова и Михаила Кирпичникова.

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Последний, выступая на заседании президиума РАН, сообщил, что кандидатная вакцина от коронавируса, вызывающего COVID-2109, может быть создана через 1,5–2 месяца.

При этом Карпова заявила, что вакцинировать ею граждан от СOVID-19 уже бессмысленно.

«Но мы работаем на будущее, поскольку совершенно точно, что опасные инфекции, вызванные коронавирусами, такие, как SARS и MERS, возвращаются. Года через 3–4 новый коронавирус может преодолеть видовой барьер и заразить человека», – считает медик.

«Скорее всего, регулярно, как от гриппа, прививаться от коронавируса не понадобится. Все-таки самые сильные его разновидности вспыхивают раз в 3–4 года. Хотя другими видами коронавирусов мы с вами болеем практически каждый год, вы знали это?», – сказала Карпова.

По ее словам, всего наукой выявлено 7 коронавирусов, которыми могут заражаться люди.

«Три из них опасны, а четыре других мы просто не замечаем: почихали, покашляли, пережили температуру +37 градусов, и все. Их обычно никто и не отличает от обычного гриппа В, риновирусов, аденовирусов, которые могут циркулировать параллельно», – уточнила медик.

Она также добавила. что неопасными коронавирусами болеют не более 10 процентов людей.

«Это 229Е-СоV, NL63-CoV, HKU1-Cov, OC43-CoV. Кстати, сейчас два из них также заражают население земного шара наряду с гриппом В и SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19», – говорит вирусолог.

Она также рассказала, что для защиты от SARS-Cov-2 держит в каждой сумке гели для рук на спиртовой основе и не рекомендовала пользоваться масками.

«Маски приносят, как правило, только вред. Их есть смысл надевать больному человеку, если ему предстоит контакт со здоровыми», – утверждает Карпова.

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