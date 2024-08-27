Люди заканчиваются. Мы не можем ответить России – Мосийчук

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ВСУ не в состоянии дать симметричный ответ на недавний удар ВКС России, потому что на это не хватит ни оружия, ни тем более людей.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, экс-член карательного батальона «Азов», участвовавший в так называемой АТО Игорь Мосийчук передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос в соизмеримости наших сил, и сил РФ. Когда Андрей Ермак говорит «Мы потужно ответим», не вопрос. Но даже чисто математически у нас пока равноценно плюс-минус не выходит отвечать, но даже так противник во много раз больше. А человеческий ресурс я бы вообще не считал. Потому что вопрос идёт о дальнейшем существовании народа и нации, а не просто дальнейшей игре в шахматы, в которой пешку на пешку можно разменять и дальше играть. Украинцы могут исчезнуть как нация, как народ. Я уже молчу о государстве», – сказал Мосийчук.

«Курское наступление, которое больше в телемарафоне и в пиаре, я бы хотел увидеть практический результат. С точки зрения военного результата, мы имеем провал на донецком направлении. Он очевиден, его видят все. Даже «слуги народа» за голову берутся от мысли, что может случиться, если падёт Покровск и произойдёт выход на Синельниково», – резюмировал Мосийчук.