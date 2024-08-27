Люди заканчиваются. Мы не можем ответить России – Мосийчук

Вадим Москаленко.  
27.08.2024 08:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 554
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


ВСУ не в состоянии дать симметричный ответ на недавний удар ВКС России, потому что на это не хватит ни оружия, ни тем более людей.  

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, экс-член карательного батальона «Азов», участвовавший в так называемой АТО Игорь Мосийчук передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ не в состоянии дать симметричный ответ на недавний удар ВКС России, потому что...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Вопрос в соизмеримости наших сил, и сил РФ. Когда Андрей Ермак говорит «Мы потужно ответим», не вопрос. Но даже чисто математически у нас пока равноценно плюс-минус не выходит отвечать, но даже так противник во много раз больше.

А человеческий ресурс я бы вообще не считал. Потому что вопрос идёт о дальнейшем существовании народа и нации, а не просто дальнейшей игре в шахматы, в которой пешку на пешку можно разменять и дальше играть. Украинцы могут исчезнуть как нация, как народ. Я уже молчу о государстве», – сказал Мосийчук.

«Курское наступление, которое больше в телемарафоне и в пиаре, я бы хотел увидеть практический результат. С точки зрения военного результата, мы имеем провал на донецком направлении. Он очевиден, его видят все. Даже «слуги народа» за голову берутся от мысли, что может случиться, если падёт Покровск и произойдёт выход на Синельниково», – резюмировал Мосийчук.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть