Людоеды Украины объединяются: что стоит за карьерным ростом Яроша

02.11.2021 23:56 (Мск), Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Зеленский полностью прогнулся под радикалов. Назначение террориста, маргинала, правосека Дмитрия Яроша советником главнокомандующего Вооруженными Силами Украины – это прямая поддержка национализма на государственном уровне.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Помнится, в недалёком 2019 году Ярош грозился повесить Зеленского на Крещатике, если тот предаст Украину и людей, которые погибли на революции «гидности» и на войне.

Что, по мнению нациста, значит «предательство», он не уточнил. Но нужно ли это уточнение от особи, которая обстреливала Донбасс, устраивала пытки, занималась мародёрством?

В 2021-м ярый правосек поддержал решение СНБО о закрытии оппозиционных телеканалов и сказал, что Зеленский его приятно удивил. Ярош, в обращении к Зе-президенту, также добавил: «Если нужна будет помощь в деле защиты государства – говорите».

Судя по случившемуся назначению, Зеленский таки попросил о помощи. А это значит, что теперь будут уничтожены остатки госконтроля в «незалежной» и, вполне вероятно, что на Крещатике будут вешать простых протестующих украинцев, над которыми издевается Зе-власть.

Для Зеленского ублажение радикала Яроша – это спасение от разгневанных людей, возможность постоянно внушать в них страх, продолжая обворовывать и уничтожать Украину.

ПреЗЕдент вновь идёт по стопам Порошенко, который также намеревался обратить радикала в своего союзника. Для достижения этой цели Порошенко даже вручил Ярошу орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени – «за личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины». Кроме того, Порох даже предлагал правосеку создать «добровольческую армию Украины».

Но всё же Порошенко часто доставалось от Яроша: тот неоднократно критиковал «шоколадного короля», настаивая на том, что войну против жителей Донбасса нужно вести «агрессивнее и мощнее».

Куда уж агрессивнее? Но «миротворец» Зеленский успел доказать, что вполне может переплюнуть своего «попередника»-убийцу.

Одобряя назначение Яроша на должность советника главнокомандующего ВФУ Валерия Залужного, Зеленский внял словам правосека, и в отличие от кровавого Порошенко, намерен полностью залить Донбасс кровью.

В своё время на вопрос украинцам: «У вас в стране рулят нацисты?», люди отвечали отрицательно, мол, не может такого быть, их в «незалежной» меньше одного процента.

Как видим, с каждым днём ряды неонацистов в руководстве «европейской державы» пополняются.

В истории фашистской Германии в 30-е годы прошлого века всё начиналось аналогичным образом: нацисты составляли меньшинство… Жителям Украины стоит задуматься над карьерным ростом Яроша, вспомнить историю, сделать соответствующие выводы, а главное, – предпринять судьбоносные для страны меры. Иначе, кровавая история Третьего рейха станет проекцией будущего Украины.