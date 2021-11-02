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02.11.2021 23:56 (Мск), Донецк, Алексей Муратов
 
нацизм, Политика, Украина
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Людоеды Украины объединяются: что стоит за карьерным ростом Яроша

Новости УкраиныЗеленский полностью прогнулся под радикалов. Назначение террориста, маргинала, правосека Дмитрия Яроша советником главнокомандующего Вооруженными...

Зеленский полностью прогнулся под радикалов. Назначение террориста, маргинала, правосека Дмитрия Яроша советником главнокомандующего Вооруженными Силами Украины – это прямая поддержка национализма на государственном уровне.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Помнится, в недалёком 2019 году Ярош грозился повесить Зеленского на Крещатике, если тот предаст Украину и людей, которые погибли на революции «гидности» и на войне.

Что, по мнению нациста, значит «предательство», он не уточнил. Но нужно ли это уточнение от особи, которая обстреливала Донбасс, устраивала пытки, занималась мародёрством?

В 2021-м ярый правосек поддержал решение СНБО о закрытии оппозиционных телеканалов и сказал, что Зеленский его приятно удивил. Ярош, в обращении к Зе-президенту, также добавил: «Если нужна будет помощь в деле защиты государства – говорите».

Судя по случившемуся назначению, Зеленский таки попросил о помощи. А это значит, что теперь будут уничтожены остатки госконтроля в «незалежной» и, вполне вероятно, что на Крещатике будут вешать простых протестующих украинцев, над которыми издевается Зе-власть.

Для Зеленского ублажение радикала Яроша – это спасение от разгневанных людей, возможность постоянно внушать в них страх, продолжая обворовывать и уничтожать Украину.

ПреЗЕдент вновь идёт по стопам Порошенко, который также намеревался обратить радикала в своего союзника. Для достижения этой цели Порошенко даже вручил Ярошу орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени – «за личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины». Кроме того, Порох даже предлагал правосеку создать «добровольческую армию Украины».

Но всё же Порошенко часто доставалось от Яроша: тот неоднократно критиковал «шоколадного короля»,  настаивая на том, что войну против жителей Донбасса нужно вести «агрессивнее и мощнее».

Куда уж агрессивнее? Но «миротворец» Зеленский успел доказать, что вполне может переплюнуть своего «попередника»-убийцу.

Одобряя назначение Яроша на должность советника главнокомандующего ВФУ Валерия Залужного, Зеленский внял словам правосека, и в отличие от кровавого Порошенко, намерен полностью залить Донбасс кровью.

В своё время на вопрос украинцам: «У вас в стране рулят нацисты?», люди отвечали отрицательно, мол, не может такого быть, их в «незалежной» меньше одного процента.

Как видим, с каждым днём ряды неонацистов в руководстве «европейской державы» пополняются.

В истории фашистской Германии в 30-е годы прошлого века всё начиналось аналогичным образом: нацисты составляли меньшинство… Жителям Украины стоит задуматься над карьерным ростом Яроша, вспомнить историю, сделать соответствующие выводы, а главное, – предпринять судьбоносные для страны меры. Иначе, кровавая история Третьего рейха станет проекцией будущего Украины.

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