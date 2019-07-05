Мафия, пожары, загрязнения – в Раде перечислили проблемы Луганщины и потребовали денег

05.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Нардеп-мажоритарщик от Луганщины Сергей Шахов потребовал выделить деньги на борьбу с катастрофами в Луганской области.

Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Верховной Рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«В Луганской области экологическая и техногенная катастрофа. Этой зимой в городе Рубежном шесть тысяч квартир стояло без отопления, а сегодня могут лишиться отопления школы и детские сады. Поэтому требую дать Рубежному всего лишь 45 миллионов гривен на восстановление инфраструктуры.

На очищение сооружений в Рубежном, которые загрязняют Северский Донец, выделено всего лишь 36 миллионов гривен для улучшения экологической ситуации в Луганской области. Щелочная вода всё-таки льётся в Северский Донец и не откачивается.

Также в городе Лисичанск горит свалка, и никто не обращает на это внимания, только играются в выборы. Обратите внимание на Лисичанск, и чтобы МЧН немедленно подключилось к работе и решило проблему», – потребовал он, однако в ответ получил только обещание подготовить отчёт о предпринятых правительством мерах.

Сергей Шахов этим не удовлетворился и перечислил ряд других серьёзных проблем подконтрольной Киеву территории.

«В Луганской области работает мафия. Фермам, где нет ни одной коровы, они записывают коров селян и не выплачивают дотаций тем, кто держит хотя-бы одну корову. Кто обратит на это внимание и проведёт расследование того, что мошенники грабят фермерское хозяйство и селян и не выплачивают дотации?

Относительно зерна. Обратите внимание на монополистов, которые пользуются тем, что у них есть деньги, и выкупают зерно за копейки, а потом продают на большой рынок. Также относительно дорог в Луганской области – ни один тендер не проведён, ямы как могилы КамАЗа, и никто на это не обращает внимание», – возмутился нардеп, однако в ответ получил лишь просьбу подготовить депутатский запрос.