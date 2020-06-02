Майдан в Белоруссии активно провоцирует сама власть

02.06.2020, Минск, Артем Агафонов

Будет ли майдан в Белоруссии? Сейчас этот вопрос, пожалуй, самый обсуждаемый в белорусском обществе. Причем тон в этом обсуждении задает не оппозиция, вроде бы заинтересованная в смене власти, а сама власть.

Даже сам Лукашенко вчера, накануне встречи с председателем КГБ Виктором Вакульчиком, говоря о своих оппонентах, умудрился употребить слово «майдан» и его производные трижды во фразе из 50 слов. Его подручные, вроде депутата и одного из идеологов режима Игоря Марзалюка, и вовсе называют тройку основных альтернативных кандидатов «вестниками гражданской войны», и атмосфера продолжает накаляться.

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Так будет ли майдан? Сейчас ситуация развивается очень динамично. Еще неделю назад основной конкурент действующего президента Виктор Бабарико старался избегать конфронтации с ним, а вчера отнес в Центризбирком папку с компроматом, подтверждающим многочисленные нарушения команды Лукашенко, и требует снять его с выборов.

Две недели назад блогер Сергей Тихановский сидел в Гомеле «на сутках» и казалось, что до выборов его не выпустят. Сейчас он снова сидит. Но за это время он вышел на свободу, зарегистрировал кандидатом в президенты свою жену, стал главой ее избирательного штаба, объединил основную часть оппозиции и снова сел после топорно исполненной провокации, но уже в качестве мученика и иконы протеста, а на пикеты его жены теперь выстраиваются километровые очереди.

Три недели назад казалось, что выборы будут скучными, а коронавирус не даст собрать подписи никому, кроме Лукашенко и «белорусского Жириновского» Олега Гайдукевича, а сейчас очевидно, что скучно точно не будет, Гайдукевич снялся в пользу Лукашенко, двое кандидатов уже собрали 100 тысяч подписей и еще не менее трех имеют на это неплохие шансы.

Сейчас таких недель до выборов осталось еще 10, каждая из которых будет очень непростой для Лукашенко. Популярность его продолжает падать, власть допускает одну ошибку за другой, демонстрирует слабость и непредсказуемость, а конкуренты играют сильно и технично. Эти выборы – первые, на которых рейтинг Лукашенко очевидно и серьезно не дотягивает до половины. Конечно, за него сейчас не 2-6 процентов электората, как показывают независимые опросы, но вряд ли больше трети.

И способов кардинально изменить общественное мнение в свою пользу у него не просматривается. Накачать экономику деньгами и к выборам повысить уровень жизни не получится – ресурсы ограничены, а страна только входит в масштабный кризис, который многие еще не почувствовали на себе, но к августу почувствуют.

Напугать людей отморозками, рвущимися к власти? Тот же Бабарико на отморозка совсем не похож и вообще выглядит гораздо адекватнее самого Лукашенко. Подавить протест силой еще до выборов, не дожидаясь, когда он перерастет в майдан? Ситуация с арестом Тихановского и многочисленными задержаниями его сторонников показала, что в этом году применение силы только подчеркивает протестную активность. А сила, применяемая до голосования, не может не подорвать и без того низкую популярность Лукашенко. И чем активнее ее использовать сейчас, тем больше людей выйдут на улицы после выборов, тем уязвимее будет позиция Лукашенко после таких выборов, как внутри страны, так и на мировой арене.

Сейчас, в гораздо большей степени, чем оппозиция, майдан в Белоруссии провоцирует сама власть своими резкими, но неуверенными и непоследовательными действиями. Того же Тихановского, сначала задержали, потом неожиданно выпустили, не дали зарегистрировать собственную инициативную группу, но не помешали зарегистрировать ее на жену, затем и вовсе арестовали по надуманному поводу, предъявив уголовное обвинение.

Если бы ничего этого не было – его позиции были бы намного слабее. Массовые выступления после выборов наверняка будут. И уже сейчас понятно, что по массовости они превзойдут даже события 19 декабря 2010 года. Сможет ли Лукашенко подавить эти выступления и удержать власть? Если не утратит контроль над силовиками и номенклатурой – то сможет. Но такая победа будет пирровой.