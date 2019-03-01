Майдана в Белоруссии не будет – Лукашенко

01.03.2019, Минск, Владимир Гладков

Главным залогом отсутствия в Белоруссии аналога украинского Майдана является нахождение у власти нынешнего белорусского президента Александра Лукашенко.

Об этом он сам заявил на первой пресс-конференции после недавних переговоров с Владимиром Путиным в Сочи, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия очень озабочена, Россия не хочет потерять Беларусь. Россия не хочет устроить здесь какой-то переворот, ухудшить обстановку и прочее, я в этом убежден. И если она атакует нас, то это неправильно, грубо, глупо, потому что не знают ситуацию. Но цель одна – не потерять Беларусь. В Беларуси, как в Украине невозможно, и не будет, по крайней мере при мне этого не будет. Но вы не говорите о себе, не говорите с той стороны», – обратился он к российским представителям.

Отметим, ранее Александр Лукашенко также заявил, что украинское безумие возникло якобы потому, что в прошлом Россия подала плохой пример сноса памятников и критики Советского Союза.