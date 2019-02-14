14.02.2019, Киев, Игорь Петров

Если бы выборы в Верховную раду состоялись в начале февраля, то в новый парламент прошли бы шесть партий, из которых лишь одну можно считать оппозицией промайданных сил.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные Киевским международным институтом социологии и презентованные в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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13,8% опрошенных проголосовали бы за партию «Слуга народа», 10,1% – за партию «Всеукраинское объединение «Батькивщина», 7,9% – за партию «Блок Петра Порошенко« Солидарность », 5,8% – за партию «Оппозиционная платформа – За жизнь», 3,5% – за Радикальную партия Олега Ляшко, 3,5% – за партию «Гражданская позиция», 2,1% – за партию «Объединение« Самопомощь», 1,6% – за партию «Наши», 1,3% – за партию «Оппозиционный блок», 1% – за «Блок Святослава Вакарчука», 1% – за партию «Всеукраинское объединение« Свобода, 0,8% – за партию «УКРОП», 0,5% – за партию «Народный фронт», за другие партии – всего 3,1%.

2,6% – вычеркнули бы все партии или испортили бы бюллетень, 6,7% решили не участвовать в голосовании, 32,4% – не определились, за кого голосовать, 2,3% – отказались отвечать на вопросы.

Если учитывать тех, кто определился с выбором, то пройти в парламент наибольшие шансы имеют шесть партий: «Слуга народа» (24,6%), «Всеукраинское объединение «Батькивщина» (18%), «Блок Петра Порошенко «Солидарность» (14,2%), «Оппозиционная платформа – За жизнь» (10,3%), Радикальная партия Олега Ляшко (6,3%), «Гражданская позиция» (6,2%), «Объединение« Самопомощь» (3,7%).

Проходной барьер не преодолевают «Наши» (2,9%), «Оппозиционный блок» (2,3%), «Блок Святослава Вакарчука» (1,8%), «Всеукраинское объединение «Свобода» (1,8%), «УКРОП» (1,4%) и «Народный фронт» (0,9%).

Опрос проведен с 31 января по 10 февраля 2019 года. Методом личного интервью опрошено 2007 респондентов, проживающих в 134 населенных пунктах всех регионов Украины. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% – для показателей близких к 25%, 2,0% – для показателей близких к 10%, 1,4% – для показателей близких к 5%.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, у Зеленского пообещали продолжить дело Майдана.