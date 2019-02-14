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14.02.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Украина
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У Зеленского обещают, что он продолжит дело Майдана

Лидер в рейтингах социологов президентской гонки на Украине комик Владимир Зеленский позиционирует себя как борца за идеалы Майдана.

Об этом говорится в агитации за него, опубликованной в блоге «Команда Зеленского-Киев», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В тексте отмечается, что Зеленский стал патриотом после Майдана, победу которого у украинцев украл нынешний президент Петр Порошенко.

«Порошенко украл у нас победу Майдана. Ничего, придет время, и он ответит за это перед народом. Во время Майдана мы все стали патриотами. Патриотом стал и Володя Зеленский. Был просто хороший парень, а стал борцом за Украину. Президент Зеленский будет продолжать дело Майдана. За Украину, за Майдан, за Зеленского», – говорится в агитации.

Напомним, согласно свежим социологическим данным, комик и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский становится безоговорочным лидером избирательной компании.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Зеленский может стать ситуативным партнером России в борьбе против Порошенко.

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