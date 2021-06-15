Майданщики опечалены «коварством системы»: Протасевич верит в продажность оппозиции

15.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Задержанный в Минске белорусский экстремист и экс-боевик неонацистского полка «Азов» действительно стал уважать президента Александра Лукашенко.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге высказывает проживающий в Варшаве и поддерживающий майданщиков политолог, эксперт «Польского радио» Павел Усов.

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Он дал оценку вчерашней пресс-конференции с участием Протасевича, где тот поломал всю игру западной, оппозиционной белорусской и либеральной российской пропаганде.

«Режим по полной отрабатывает ресурс Романа Протасевича. С ним поработали так, что он уже и сам верит в то, что говорит, в свое собственное уважение к Лукашенко как к человеку, в продажность оппозиции, в величие Государства. Он верит настолько, что убеждает своих сторонников, что он действительно говорит то, что думает без принуждения и страха. Он не выглядит сломленным и подавленным, но измененным», – полагает эксперт.

«Здесь именно важна искренность веры до такой степени, чтобы это вызвало шок и недоумение среди своих и ликование среди чужих. И это только начало пути, не только развенчать образ героя, но сделать человека борцом за систему, верным солдатом. В этом наверное наибольшее коварство такой системы, выворачивает души людей», – сокрушается Усов.