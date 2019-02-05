Майданщики погрязли в очередной парламентской склоке

05.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинская власть должна незамедлительно принять решение о снижении цены на газ для населения.

Об этом сегодня во время заседания украинского парламента заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко, соратники которого заблокировали трибуну, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ляшко продемонстрировал с трибуны платёжную квитанцию за услуги ЖКХ на сумму 4500 гривен жительницы Вышгорода Киевской области.

«Бывший инженер, субсидий у неё нет, социальная льгота как вдове умершего чернобыльца, без льготы платила бы 4500, так должна залатить 4000, получая меньше двух тысяч пенсии. Инвалид 1-й группы Долинская, квартира 53 кв.метра получила счёт на 4500, вдова чернобыльца, есть 400 гривен социальной льготы, субсидий нет, пенсия три тысячи.

Вчера я был в Криворожском районе, подвозил к селу женщину, у которой пенсия 1770 гривен. Она ехала, чтобы заплатить за сто кубов газа, которые использовала выше нормы, 855 гривен», – рассказал лидер «радикалов».

«Это не хоромы, не имения, не тысячи квадратных метров, за которые они должны платить космические тарифы! Грабят людей! Люди отдают последнее, потому что ни пенсий, ни зарплат ни на что не хватает. Женщина из Лозуватки сказала, что субсидию выплакала, потому что заставляли сына, который работает в Кривом Роге выписать её из дома, иначе никакой субсидии.

Где людям брать деньги? Я обращаюсь к представителям коалиции, к Порошенко, который говорит, что он ни за что не отвечает, к правительству. Где людям брать деньги, чтобы оплачивать ваши космические платёжки?» – добавил Ляшко.

По его словам, фракция не будет голосовать в парламенте и не разблокирует трибуну, пока не будет принято решение о снижении цен на газ, отставке руководства «Нафтогаза» и возвращении старого порядка начисления субсидий.

В свою очередь лидер «Батькивщины», кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко поддержало Ляшко и разразилась возмущениями по отношению к правительству.

«Посмотрите, как используется парламент для пиарщины! Закончил выступать глава Верховной рады, посмотрите, пустое ложе Кабмина. Зачем так открывать сессию? Посмотрите на зал! Максимум 50 человек сидит. Я хочу сказать, что никто в этом зале, кроме тех, кто здесь сидит, на трибунах, а в том числе президента Украины – вообще никого не волнует, кроме пиарщины, ни один элемент жизни людей. Такой беды, развала, хаоса, как сегодня, страна не видела!» – заявила она.

«В бюджет Украины уже заложили два миллиарда гривен для семьи Порошенко, чтобы подкупать людей на выборах – вот так работает этот парламент. То, что касается тарифов, вообще беспрецедентно. Членов комиссии, которая устанавливает тарифы, формирует президент своим указом, он несёт персональную ответственность за все тарифы, которые сегодня уничтожают людей. После президентских выборов, если останется, он планирует с 1 мая поднимать цены на газ на 15 процентов и потом до конца года ещё на двадцать пять. Это уничтожение украинской нации», – добавила Тимошенко.