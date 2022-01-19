Майданщики Порошенко прошли шумным маршем от суда к Офису Зеленского

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Новости Украины

Массовка экс-президента Украины Петра Порошенко сразу после того, как ему киевским судом была объявлена мера пресечения, отправились к Офису действующего главы государства Владимира Зеленского.

Митингующие сформировали колонну и последовали на Банковую, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Стоит отметить, что сам «виновник торжества» скрылся сразу после того, как произнёс несколько пламенных и оскорбительных для Зеленского речей, выйдя из здания суда. Также Порошенко пообещал подать апелляцию.

Участники акции несли баннеры «Не играйте с Порохом», «Беги, Вова, беги». Они кричали «Ганьба», «Зелю вон», «Вова, мы идём к тебе», угрожали президенту РФ Владимиру Путину, скандировали «Перемога», а также требовали перевыборов.

Кроме того, многие ораторы не отказывали себе повторять уже дважды озвученную Петром Порошенко остроту по поводу игры Зеленского на рояле без рук. Перед тем, как разойтись, митингующие спели гимн Украины и зажгли файеры.

Напомним, ранее киевский суд после рассмотрения уголовного дела против Петра Порошенко, решил отпустить его на свободу, избрав меру пресечения в виде личного обязательства.