«Хлопнул крышкой рояля по органу Зеленского»: Порошенко выиграл суд на глазах Блинкена

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Новости Украины

Суд в Киеве, рассматривавший уголовное дело против Петра Порошенко, решил отпустить его на свободу, избрав меру пресечения в виде личного обязательства. Это самая мягкая санкция из возможных и большой удар по авторитету Владимира Зеленского, чей рейтинг теперь продолжит стремительное падение. Решение судьи Порошенко встретил под восторженный вой единомышленников и пение гимна Украины.

«Порошенко совершенно свободен. Личное обязательство… Зеленский – мерзкий трусливый дегенерат, подонок, умеющий преследовать только политиков-не миллиардеров, их жен и их матерей. Чучело позорное», – возмущается блогер Анатолий Шарий.

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Либеральный политолог Станислав Белковский считает, что решение отпустить Порошенко было требованием западных посольств, которые открыто озвучивали свою позицию еще накануне суда.

«Поддержанная США и G7 идея, что украинские элиты в нынешней кризисной ситуации не должны устраивать большую междуусобную войну, таки сработала», – комментирует Белковский.

А вот обслуживающий Петра Порошенко политтехнолог Тарас Березовец приводит другую версию – якобы, против Зеленского взбунтовался судебный корпус, отказавшийся выносить решение об аресте конкурента президента.

«Полная и окончательная импотенция. Как утверждают наши источники, два дня ломали судью, а потом искали любого за любые деньги, чтобы подписал домашний арест и ничего. Зеленский посыпался. Это ещё не конец. Но начало его конца. Зеленский показал себя как полный ноль», – утверждает Березовец.

Так или иначе, но заседание суда проходило прямо напротив гостиницы Hayatt, где остановился прибывший сегодня в Киев глава Госдепа Энтони Блинкен. Массовка, собранная в поддержку Порошенко, всячески пыталась «работать на картинку».







Например, телеведущий порошенковского канала Виталий Гайдукевич ударил одного из полицейских по шлему, провоцируя начало беспорядков.

За попытку сорвать шлем с другого полицейского был задержан националист из Крыма Виталий Балух (оказался в Киеве по обмену), но оперативно «отбит» у правоохранителей депутатами Верховной рады от партии Порошенко.

«Стычки под Печерским судом направлены на то, чтобы создать картинку… и даже не для СМИ, а для госсекретаря США Энтони Блинкена, который поселился в отеле «Хаятт» напротив здания суда», – комментировал экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

Он считает, что итог судебного заседания будет иметь катастрофические последствия для рейтингов Зеленского.

«Теперь «слуг» Зеленского будут бить в переносном и прямом понимании этого слова, и снова и снова будут толкать зелеными физиономиями в унитаз… Это начало конца, быстрого конца «зелёных», – считает Мосийчук.

С ним соглашается спикер праворадикальной группировки УНА-УНСО Назар Приходько.

«Зеленский в глазах ядерных сторонников – просрал, и далее его падение будет продолжаться», – комментирует он.

Сам Порошенко, празднуя победу в суде, объявил своим избирателям: «наступило время прихлопнуть крышку рояля», намекая на известный номер Зеленского «Игра на рояле без рук».

Украинский политолог-майданщик Юрий Романенко считает, что задуманное у Порошенко сегодня получилось.

«Сегодня Порошенко хлопнул крышкой по х@ю Зеленского, которым тот играл на рояле государственного управления», – считает Романенко.

Политолог Марат Баширов объясняет, что будет происходить дальше.

«Зеленский сегодня нарушил главное правило в политике: замахнулся – бей! Бей так, чтобы чувствовали твою силу. Не уверен в себе – не замахивайся, иначе можешь сам оказаться на полу камеры.

Выпустив Порошенко на свободу, он дал ему и трибуну, и энергию для сопротивления, и моральное превосходство. А все остальное у Порошенко для сноса Зеленского есть – медиа, деньги, статус лидера партии и фракции в ВР, союзники и известность элите на Западе», – считает Баширов.



































