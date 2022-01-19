«Хлопнул крышкой рояля по органу Зеленского»: Порошенко выиграл суд на глазах Блинкена

19.01.2022  16:19 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Авторская колонка, Дзен, Колониальная демократия, Происшествия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Суд в Киеве, рассматривавший уголовное дело против Петра Порошенко, решил отпустить его на свободу, избрав меру пресечения в виде личного обязательства. Это самая мягкая санкция из возможных и большой удар по авторитету Владимира Зеленского, чей рейтинг теперь продолжит стремительное падение. Решение судьи Порошенко встретил под восторженный вой единомышленников и пение гимна Украины.

«Порошенко совершенно свободен. Личное обязательство… Зеленский – мерзкий трусливый дегенерат, подонок, умеющий преследовать только политиков-не миллиардеров, их жен и их матерей. Чучело позорное», – возмущается блогер Анатолий Шарий.

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Суд в Киеве, рассматривавший уголовное дело против Петра Порошенко, решил отпустить его на свободу,...


Либеральный политолог Станислав Белковский считает, что решение отпустить Порошенко было требованием западных посольств, которые открыто озвучивали свою позицию еще накануне суда.

«Поддержанная США и G7 идея, что украинские элиты в нынешней кризисной ситуации не должны устраивать большую междуусобную войну, таки сработала», – комментирует Белковский.

А вот обслуживающий Петра Порошенко политтехнолог Тарас Березовец приводит другую версию – якобы, против Зеленского взбунтовался судебный корпус, отказавшийся выносить решение об аресте конкурента президента.

«Полная и окончательная импотенция. Как утверждают наши источники, два дня ломали судью, а потом искали любого за любые деньги, чтобы подписал домашний арест и ничего. Зеленский посыпался. Это ещё не конец. Но начало его конца. Зеленский показал себя как полный ноль», – утверждает Березовец.

Так или иначе, но заседание суда проходило прямо напротив гостиницы Hayatt, где остановился прибывший сегодня в Киев глава Госдепа Энтони Блинкен. Массовка, собранная в поддержку Порошенко, всячески пыталась «работать на картинку».





Например, телеведущий порошенковского канала Виталий Гайдукевич ударил одного из полицейских по шлему, провоцируя начало беспорядков.

За попытку сорвать шлем с другого полицейского был задержан националист из Крыма Виталий Балух (оказался в Киеве по обмену), но оперативно «отбит» у правоохранителей депутатами Верховной рады от партии Порошенко.

«Стычки под Печерским судом направлены на то, чтобы создать картинку… и даже не для СМИ, а для госсекретаря США Энтони Блинкена, который поселился в отеле «Хаятт» напротив здания суда», – комментировал экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

Он считает, что итог судебного заседания будет иметь катастрофические последствия для рейтингов Зеленского.



«Теперь «слуг» Зеленского будут бить в переносном и прямом понимании этого слова, и снова и снова будут толкать зелеными физиономиями в унитаз… Это начало конца, быстрого конца «зелёных», – считает Мосийчук.

С ним соглашается спикер праворадикальной группировки УНА-УНСО Назар Приходько.

«Зеленский в глазах ядерных сторонников – просрал, и далее его падение будет продолжаться», – комментирует он.

Сам Порошенко, празднуя победу в суде, объявил своим избирателям: «наступило время прихлопнуть крышку рояля»,  намекая на известный номер Зеленского «Игра на рояле без рук».

Украинский политолог-майданщик Юрий Романенко считает, что задуманное у Порошенко сегодня получилось.

«Сегодня Порошенко хлопнул крышкой по х@ю Зеленского, которым тот играл на рояле государственного управления», – считает Романенко.

Политолог Марат Баширов объясняет, что будет происходить дальше.

«Зеленский сегодня нарушил главное правило в политике: замахнулся – бей! Бей так, чтобы чувствовали твою силу. Не уверен в себе – не замахивайся, иначе можешь сам оказаться на полу камеры.
Выпустив Порошенко на свободу, он дал ему и трибуну, и энергию для сопротивления, и моральное превосходство. А все остальное у Порошенко для сноса Зеленского  есть – медиа, деньги, статус лидера партии и фракции в ВР, союзники и известность элите на Западе», – считает Баширов.


















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