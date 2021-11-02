Майданщики посчитали провал белорусской забастовки «тревожным прецедентом»

02.11.2021 11:44 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Объявленная так называемым «Белорусским объединением рабочих» забастовка в стране провалилась, что показывают раскол в стане оппозиции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета», поддерживающая белорусских майданщиков.

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«Призыв к забастовке рабочих Белоруссии не сработал. О том, что она проходит, можно было узнать только от самих организаторов. Это подтверждает предположение о том, что в белорусской оппозиции произошел раскол. Штаб лидера оппозиции Светланы Тихановской к заявленной в Минске акции отношения не имел.

Из Telegram-канала Белорусского объединения рабочих (БОР) в понедельник, 1 ноября, можно было узнать, что очень многие белорусы не вышли на работу, что в некоторых городах на линию выехали не все автобусы, где-то не вывезли мусор, потому что водители остались дома», – отмечается в публикации.

При этом указывается, что сообщения самих инициаторов были единственным источником информации, который заметил забастовку. Источники газеты в трудовых коллективах наличие забастовки также не подтвердили.

«Кроме самих организаторов в понедельник о забастовке охотно писали государственные пропагандисты. Злорадствуя над неудавшейся забастовкой, они публиковали фотографии работающих цехов», – сокрушается издание.

В свою очередь белорусский политолог-майданщик Артем Шрайбман признает, что цели призывы инициаторов забастовки были продуманными, а цели довольно циничными.

«Первая версия – желание обострять, чтобы власть тоже ответила эскалацией и соответственно тоже подлила масла в огонь кризиса», – считает Шрайбман.

Вторая версия, полагает он, «связана с дедлайнами от доноров, которым надо показать активность».

Также он считает, что ситуация с «забастовкой» создала для самопровозгласившей себя «победителем выборов» и «лидером белорусской нации» Светланы Тихановской «тревожный прецедент».

«Раньше зонтичной легитимности избранного лидера, признаваемой даже конкурентами и скептиками внутри оппозиции, хватало, чтобы гасить любые сепаратные инициативы в зародыше или включить их в свою повестку. Не аффилированные ни с кем активисты, блогеры и политики, которым не нравилась политика офиса Светланы, могли критиковать ее советников, но не ставили под сомнение ее статус и не делали ничего серьезного поперек политики офиса в Вильнюсе. Теперь же происходит первый достаточно заметный автономный шаг вопреки позиции Тихановской», – с сожалением отмечает Шрайбман.