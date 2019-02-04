Майданщики разрушили дорогу на Одессу – чтобы русские не дошли?

04.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Трасса «Одесса-Киев» – одна из главных транспортных артерий Украины – пришла в негодность за время правления майданной власти. В минувшие выходные критическое состояние дороги и густой туман стали причиной массового ДТП.

Как пишет в своем блоге киевский финансист Николай Чумак, ставший свидетелем произошедшего, трасса «Одесса-Киев» сегодня больше похожа на дороги после бомбежки, которые он видел после войны в Ираке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Финансист отмечает, что вдоль дорожного полотна на 340 километрах от Киева разбросаны оторванные колеса и стоят разбитые автомобили.

«Там внезапно как-бы заканчивается асфальт на несколько сотен метров, растаял. Две с половиной из трех полос просто отсутствуют. Когда «это» показывается водителю грузовика в тумане, он пытается тормозить и сваливается по наклону на обочину. Но затормозить просто нельзя, потому что спереди уже такие же стоят или лежат.

На этом участке около 10 машин одна в другой. Кому-то повезло, кто не перевернулся, а просто врезался в отбойник или оторвал колесо. Мне повезло, что в тумане разглядел специально обученного полицейского, который размахивая руками, предупреждал о чем-то. Раньше столько железа вдоль дорог я видел только между Эн-Наджаф и Кербелой по пути в Багдад. Берегите себя, дождитесь гиперлуп», – пишет Чумак.

Официально полиция Одесской области сообщает, что в ДТП пострадали несколько грузовиков, легковых авто и даже автомобиль полицейских, приехавших оформлять происшествие.

Пользователи в соцсетях иронизируют, что перед анонсированным министром инфраструктуры Владимиром Омеляном появлением на Украине гиперлупа, нужно принести жертвы.

«Не, ну ребята, гиперлуп требует жертв. А чего вы хотели, думали просто так он появится?!», – пишет Константин Кравченко.

«Всё правильно! Дорога в стране, где идет война пятый год, должна быть не дорогой, а направлением. Чтобы враг мог проехать только на танке», – добавляет Сергей Исаев.

«Я вчера во второй половине дня все это чудо наблюдал лично! Слово ужас здесь неуместно! Это август 41-го!» – пишет Олег Михайленко.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал ремонт «дороги к Бандере» – на родину главаря ОУН (Б) в село Старый Угрынив Львовской области. А также заявил, что Министерство инфраструктуры намерено создать в Украине 50 аэропортов. В Москву же, по его словам, можно будет добраться только на медведях.