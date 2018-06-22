22.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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После ремонта “дороги к Бандере” на Украине построят 50 аэропортов

Министерство инфраструктуры намерено создать в Украине 50 аэропортов, пять из которых будут международными авиахабами, еще 20 – обслуживать международные рейсы, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на презентации украинской транспортной стратегии до 2030, передает пресс-служба ведомства.

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“В авиационной отрасли мы видим создание 50 аэропортов по всей территории Украины. Мы не говорим про 50 “Борисполей” – мы говорим минимум о пяти международных хабах, минимум о 20 аэропортах, которые будут обеспечивать международное сообщение, а также еще о 20, которые будут обеспечивать регионы”, – заявил он.

По его словам, среднее время, которое должна занимать дорога к аэропорту с любой точки страны, должно сократиться до 1 часа.

В плане развития авиационной отрасли – открытие 350 направлений для полетов со всех аэропортов Украины.

Наполеоновские планы министерства уже вызвали скепсис у пользователнй соцсетей. “Наверное вкралась опечатка и имелось в виду 500 аэропортов” – иронизируют пользователи Сети. “Это чтобы удрать легче было из страны”, – пишут другие.

Ранее министр Омелян анонсировал ремонт “дороги к Бандере” – на родину главаря ОУН (Б) в село Старый Угынив Львовской области.

Также министр Омелян попал в центр скандала, когда в СМИ просочилась информация о том, что он устроил по блату свою жену в программу бесплатных родов в США, по законам которых лицо, родившееся в Штатах получает автоматическое право на приобретение гражданства для себч и своих родителей.