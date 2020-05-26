Майданщики с акцией «Стоп реванш» опоздали на шесть лет – экс-депутат Рады

26.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Украинским националистам надо было майданить против «реванша» ещё шесть лет назад, когда к власти пришёл олигарх Пётр Порошенко и превратил их революцию в классический переворот.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не могу не сказать по поводу акции: выходят люди на майдан с акцией «Нет реваншу». Я задаю вопрос, вы не опоздали лет на шесть? По-моему, это шесть лет назад сразу после майдана произошёл реванш, когда впервые в Украине к власти пришёл классический олигарх, сегодня как раз шесть лет.

Любая революция – это переворот, но не любой переворот – революция. И революция закончилась ровно в тот момент, когда к власти пришёл Порошенко. Всё, это классический переворот. Ничего в стране не изменилось – ни экономическая модель, ни политическая, всё осталось так же, как было раньше, уровень коррупции вырос, просто поменялись люди, которые пришли к власти», – заявил Килинкаров.

«Но самое удивительное, что за шесть лет украинской политики грабежа, предательства национальных интересов, эти люди остаются в большой политике. Порошенко в большой политике, сейчас уже ведутся разговоры о том, что, может, давайте поменяем главу Нацбанка и поставим Яценюка. Тогда у меня возникает вопрос: а для чего вообще это надо было?» – добавил экс-депутат.

«Попросили бы Януковича, он бы вам курс доллара поднял, экономику обвалил. Пришли бы к нему и сказали: Виктор Фёдорович, хотим платить за коммуналку во столько-то раз больше, просто мечтаем, хотим, чтобы вы курс доллара обвалили. Он бы вам это сделал за три секунды, и войны бы не было», – добавил Килинкаров.