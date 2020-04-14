Майданщики требуют использовать эпидемию для репрессий против Московского патриархата

14.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

УПЦ Московского патриархата необходимо немедленно закрыть как рупор Русского мира и рассадник коронавирусной эпидемии.

Такое требование у себя в «Facebook» опубликовал экс-директор института национальной памяти Украины, депутат Верховной рады Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Московская церковь стала крупнейшим рассадником коронавируса на Украине. Только в Киево-Печерской Лавре уже более 90 больных, за сутки это число выросло втрое. Уже двое монахов – 73 и 47 лет – умерли. Сегодня стало известно о смерти от коронавируса 40-летнего монаха из Почаевской Лавры. И это – лишь верхушка айсберга…

Действия московской церкви во время пандемии еще раз показывают, что с какой стороны ни глянь – эта организация представляет реальную опасность для Украины и ее граждан.

Московская церковь на Украине – это сеть кремлевской пропаганды и подрывных действий против украинской государственности. Это мощный фактор русификации. Эта организация тормозит любой прогресс и возвращение Украины домой в Европу. Это рассадник мракобесия, которое имеет мало общего с учением Христа. И в конце концов теперь это еще и рассадник физической опасности для украинцев», – написал Вятрович.

Он подчеркнул, что киевским властям пора осознать угрозы, которые несет УПЦ МП Украине и защитить Украину от этих угроз. Прежде всего, считает Вятрович, власти должны неуклонно выполнять принятые Верховной радой прошлого созыва законы, запрещающие Московскому патриархату называться УПЦ.

«Это значит – прекратить любое заигрывание с московской церковью и любую политическую или материальную поддержку со стороны государства.

Это значит – государство реально гарантировать право и возможность каждой православной общины свободно перейти к канонической Православной Церкви Украины и решительно защитить людей от давления со стороны московской церкви», – отметил депутат.

Но, прежде всего, по его словам, УПЦ МП должна покинуть свои святыни.

«Это значит – святыни украинского народа, начиная с Киево-Печерской и Почаевской Лавр, являющиеся государственной собственностью, государство вовсе не обязано навсегда оставлять в пользовании опасной промосковской организации, представляющей угрозу духовному и физическому здоровью украинцев», – заключил Вятрович.

Экс-глава комитета Верховной рады по иностранным делам, коллега Вятровича по созыву Анна Гопко горячо поддержала идею Вятровичаю

«С получением томоса – созданием ПЦУ (Кремль воспринял это как экзистенциальную угрозу для русского мира): Московский патриархат должен был быть запрещен на Украине из соображений национальной безопасности и спасения мирян.

Коронавирусная вспышка в Киево-Печерской и Почаевской лаврах – дополнительный аргумент», – написала Гопко.