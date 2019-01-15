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15.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Россия, Украина
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Майданщики требуют угомонить «русскую эмигрантскую шваль»

Бывшие российские либеральные журналисты, перебравшиеся на Украину, с потрохами продались действующему киевскому режиму.

Об этом в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила одна из участниц госпереворота Марианна Моргенштерн.

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Она отмечает, что российские политэмигранты типа Аркадия Бабченко, Айдера Муждабаева и Матвея Ганапольского вызывают у нее презрение.

«Это вообще чудовищно, что вылизыванием до синего блеска олигарха Порошенко занимаются московские гости, которых мешком вывалили не так давно прямо из Кремля (ФСБ) в Киев. Дожили, что самые подлые, самые низкие, самые лакейские, самые низкопробные, беспринципные, алчные, лживые российские информационные коммерсанты теперь учат украинцев жизни”, – возмущается автор.

“Бабченко, Муждабаев, Ганапольский, Киселев, Майстренко и прочая братия вербальных мухоморов-алкашей учат украинцев рабской, русской покорности и поклонению царю-батюшке. Никакой сменяемости власти! Нет! Пусть сладкий режим правит вечно! Как Путин в Москве! Иначе мы все помрем! Как могли мы все, после Майдана Достоинства, после войны, после стольких смертей… Как могли допустить, чтобы вся эта русская эмигрантская шваль правила здесь свой сатанинско-имперский бал? Чудовищно», – пишет майданщица.

Ранее известный волонтер Юрий Касьянов в своем блоге назвал «порохоботами» беглых российских либералов Аркадия Бабченко и Айдера Муждабаева, поддерживающих политику президента.

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