Майданщики требуют угомонить «русскую эмигрантскую шваль»
Бывшие российские либеральные журналисты, перебравшиеся на Украину, с потрохами продались действующему киевскому режиму.
Об этом в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила одна из участниц госпереворота Марианна Моргенштерн.
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Она отмечает, что российские политэмигранты типа Аркадия Бабченко, Айдера Муждабаева и Матвея Ганапольского вызывают у нее презрение.
«Это вообще чудовищно, что вылизыванием до синего блеска олигарха Порошенко занимаются московские гости, которых мешком вывалили не так давно прямо из Кремля (ФСБ) в Киев. Дожили, что самые подлые, самые низкие, самые лакейские, самые низкопробные, беспринципные, алчные, лживые российские информационные коммерсанты теперь учат украинцев жизни”, – возмущается автор.
“Бабченко, Муждабаев, Ганапольский, Киселев, Майстренко и прочая братия вербальных мухоморов-алкашей учат украинцев рабской, русской покорности и поклонению царю-батюшке. Никакой сменяемости власти! Нет! Пусть сладкий режим правит вечно! Как Путин в Москве! Иначе мы все помрем! Как могли мы все, после Майдана Достоинства, после войны, после стольких смертей… Как могли допустить, чтобы вся эта русская эмигрантская шваль правила здесь свой сатанинско-имперский бал? Чудовищно», – пишет майданщица.
Ранее известный волонтер Юрий Касьянов в своем блоге назвал «порохоботами» беглых российских либералов Аркадия Бабченко и Айдера Муждабаева, поддерживающих политику президента.
Метки: Айдер Муждабаев, Аркадий Бабченко, Матвей Ганапольский, порохоботы
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