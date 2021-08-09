Майданщики устроили шабаш под посольством Белоруссии

09.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В Киеве под стенами посольство Белоруссии на улице Михаила Коцюбинского прошла акция беглых белорусских майданщиков и сочувствующих им.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», на пикете собрались более сотни протестующих, а посвящен он был годовщине начала протестов после выборов президента в Белоруссии.

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«Змагары», как еще называют беломайданщиков, выкрикивали националистические лозунги «Живе Беларусь», клич украинских боевиков «Слава Украине», а также оскорбительные фразы в адрес президента Белоруссии типа «Сашу на парашу».

Кроме того, они почтили память кончавшегося недавно главы «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова, в убийстве которого обвинили спецслужбы соседней республики и лично главу государства.

Также участники акции установили посмертный венок рядом с забором посольства, на котором было написано имя президента Белоруссии Александра Лукашенко. Некоторые участники, не стесняясь, пожелали ему скорейшей кончины.

«Я не являюсь белорусом, соответственно, я не могу говорить от белорусского народа. Я являюсь украинцем и пришел поддержать белорусский народ как украинец… Что я могу передать белорусскому народу? Нашу поддержку, веру в них, что они победят, вот и все. Лука когда-нибудь умрет, умрет его сын и вся его (свита). Чем быстрее, тем лучше, безусловно. Но обстоятельства могут быть разными», – заявил один из присутствовавших на акции.

После получасовой акции под стенами посольства митингующие прошлись с бело-красно-белыми флагами по центральным улицам Киева и погуляли на площади Независимости, над которой пролетел дрон с аналогичным флагом, что взывало восторг среди участников.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне в Киеве под посольством Белоруссии прошёл митинг в поддержку действующей белорусской власти, который также был приурочен к годовщине Беломайдана. На пикете напомнили, что БЧБ-флаг беломайданщиков – это флаг пособников гитлеровских оккупантов, а в соответствии с Нюрнбергским трибуналом пособничество германскому нацизму осуждено навечно. При этом пикет не обошёлся без нападения со стороны украинских националистов.