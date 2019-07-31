Майданщики впервые за долгое время пошли на переговоры с властями Сербии

31.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

В Белграде накануне состоялась первая за почти полгода встреча между представителями оппозиции и власти. Она прошла за закрытыми дверями на территории Факультета политических наук и продолжалась три часа. Известно, что основной темой стали условия ближайших парламентских выборов. Еще несколько месяцев назад местные майданщики вообще призывали бойкотировать избирательную кампанию как заранее нечестную и призывали к свержению власти путем уличных акций.

Во встрече приняли участие глава МВД Небойша Стефанович, депутаты возглавляемой президентом Александром Вучичем фракции Сербской прогрессивной партии в парламенте страны Владимир Орлич и Владимир Джуканович, один из главных спонсоров майданщиков экс-мэр Белграда олигарх Драган Джилас, глава Демократической партии Зоран Лутовац, а также депутаты и представители ряда других оппозиционных и общественных организаций.

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Оппозиционер Джилас и депутат СПС Орлич вышли с переговоров без заявлений для прессы.

Джилас не ответил на вопрос репортера о том, насколько он доволен диалогом, но «рассмеялся и сказал, что участники договорились не делать никаких заявлений для средств массовой информации», пишет Blic.

Модератор определил правило, согласно которому СМИ на мероприятии не должно было присутствовать.

Организатором встречи, которая должна была начать диалог об условиях выборов, выступил Фонд «Открытое общество». Его директор, Милан Антониевич, после заседания кратко обратился к СМИ.

«Разговор прошел в конструктивной атмосфере, при этом участники достигли договоренности не разглашать информации о сегодняшней встрече», – сказал Антониевич.

Он не захотел уточнить, когда будет проведено следующее собрание.

По сведениям издания, на встрече оппозиция и власть спорили о том, в насколько честных условиях пройдут парламентские выборы.

Один из участников собрания, депутат Владимир Джуканович, уже после переговоров написал в аккаунте в Твиттере, что оппозиция нарушила соглашение.

«Мы договорились присутствовать на собрании для обсуждения выборов. Господа из «Альянса за Сербию» сознательно пригласили туда теленакал N1 и, тем самым, нарушили правило модератора!» – написал он.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сейчас правящая Сербская прогрессивная партия (по данным июльского опроса агентства «Фактор плюс») имеет 53% поддержки. Оппозиционная прозападная коалиция «Союз за Сербию» – лишь 11,1%. Выборы в парламент Сербии пройдут весной 2020 года.