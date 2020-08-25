Майданутые туристы с диагнозом COVID-19 съезжаются в Одессу заражать местных

25.08.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Засыпает синий Зурбаган! А-а-а! О-о-о! А за горизонтом… рагуль в вышиванке чешет пятку о Желтый камень на «Ланжероне». И, ей-богу, мне уже надоело описывать повадки в живой природе неандертальцев, спутавших нужник с машиной времени и очнувшихся в Одессе. Хотя все время и просят.

Но мне только и остается объяснять, что ничего нового не происходит — внутренний турист по-прежнему моется в фонтанах, ходит по городу в трусах (спасибо хоть в трусах), тащит на пляжи трехлитровые бутыли с борщом и наряжает Дюка в вышиванку.

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Больной тяжело стабилен, а эвтаназия запрещена, по сути, и добавить нечего.

Хочется лишь ответить на вопрос, который я часто слышу от не одесситов: «Неужели среди гостей города нет нормальных?».

Имеется в виду – хотя бы полукультурных, не гадящих там, где отдыхают, путешествующих не со своими сухарями, одеялом и схроном, а оставляющих деньги в гостиницах и общепите для пополнения местного бюджета. Так вот, отвечаю — есть!

На днях меня огорошил товарищ (тоже антрополог, изучающий рагуль-туризм): «Ты вообще представляешь! Это в голове не укладывается! Как такое может быть?», — его переполняли эмоции, он даже не знал, с чего начать. В общем, передаю рассказ, отнявшей у него дар речи — сейчас и у вас отнимет.

Шел товарищ на пляж и встретил по дороге старого знакомого из прошлой жизни вместе с загоревшим и накупавшимся семейством — поздоровался сквозь зубы и побрел дальше. Почему сквозь зубы? Тут по классике: когда-то они вместе учились в институте, знакомец шизанулся на почве майдана. Из Одессы переехал в Киев, где уже окончательно повредился вышиванкой головного мозга: «Россия — страна-агрессор», «2 мая в Одессе был остановлен «русский мир» и прочей «славаукраиной» в виде горящих покрышек, детишек в веночках, томоса, героев Азова, голодомора тощо.

Стандартный, в общем, набор для построения успешной карьеры на Украине. И действительно — трудится патриот в столице в банковской сфере, зарабатывает хорошо, жену с ребенком то и дело в путешествия возит. «Мы вдрызг с ним разругались из-за политики, — говорит товарищ, — а тут приветствует меня, как ни в чем не бывало. Видно, что пообщаться хотел.

И меня попросту любопытство разобрало — чего вдруг он из своего Киева в Одессу, да еще и в карантин приперся?.. Ну я и заглянул на его страничку в Фейсбуке. И что я там увидел?!.».

А увидел мой товарищ ровно такой текст (я тоже зашла на страницу и прочитала): «У меня и всей семьи COVID. Протекает относительно легко, хрестоматийно. Все симптомы как пишут в медиа. У всех, кроме ребенка, пневмония».

Там же патриот-вирусоноситель жалуется на дороговизну диагностики и лекарств, а также предостерегает: «Государство не сделало условий для полноценного тестирования населения. Статистика не отображает и близко уровня заболеваемости. Берегите себя!». Но при этом сидит не у себя в Киеве на самоизоляции, а шастает по Одессе вместе со всем своим «относительно легко» болеющим выводком.

И, судя по его странице, не только по пляжам. Метки геолокации (оперный театр и базы отдыха) и позитивные фоточки («Мартини» и мидии) сообщают гостям страницы, что семейство покупало на «Привозе» креветки, было в популярном ночном клубе «Ибица», разъезжало по курортам в области — «из моря не вылазим уже 10 дней».

Ну, собственно, виды Одессы, достопримечательности — что только смогли вирусоносители в Одессе пометить, то пометили. И главное, все культурно — не жалел банкир денег. Так что вот он, есть — цивилизованный турист. Вы же такого хотели увидеть? Получите, распишитесь.

А уж сколько эта «мама, папа, я — дружная семья» успела заразить людей, у которых в отличие от банкиров и политиков, которые в случае чего сбегут в Шарите, ни на диагностику, ни на лечение денег нет (Слава Украине!), остается только догадываться.

На страничке в ФБ болезному желают скорейшего выздоровления и «держаться» — это киевляне, друзья и коллеги, понятное дело. И только на одесситов в прямом смысле слова можно начхать.

Ну а перед тем как закончить свое повествование, позвольте еще раз признать: была не права и предвзята. Приличные туристы в Одессе есть. Уверена, что ничего такого вроде высморкаться в занавеску, сунуть окурок в кадку с фикусом или плюнуть соседу в тирамису банкир не делал. Не тот, как говорится, уровень. Просто после его чудесного отдыха в Одессе умрут ни в чем не повинные люди. Просто умрут.

Учитывая, что только ленивый не написал о семи дополнительных поездах, пущенных «Укрзализницей» в Одессу из Киева и Львова на празднование Дня независимости Украины, масштабы катастрофы с заболеваемостью коронавирусом лучше даже не представлять. Для сохранения психического здоровья.

Все эти наемники, свезенные как скот, чтобы растягивать на Потемкинской лестнице желто-голубые флаги и изображать ликующую толпу (одесситы по домам или за городом)… да даже внешне заметно, что они не здоровы! И насчет не сморкания в занавески в данном случае я тоже не поручусь.

Напомню лишь, что это происходит в условиях объявленной на Украине эпидемии COVID. Когда в правительстве еще не определились, что будет с учебным годом — откроются ли школы и вузы. Когда больницы не принимают людей из-за того, что переполнены пациентами с коронавирусом. Когда жестким штрафам подвергаются сотрудники магазинов и водители общественного транспорта за несоблюдение масочного режима и дистанции. Когда, по официальным данным, люди все чаще болеют и умирают.

При этом бомжей катают по стране в одностороннем порядке — черт знает откуда, но именно в Одессу! То есть ее уничтожают намеренно. Як не з’їм, то понадкусюю. Не сожгу, то и так подохнете. СУГС.