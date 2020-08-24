Пушилин назвал точные сроки повышения пенсий и зарплат до уровня РФ

24.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что начиная с 1 января 2021 и до начала 2022 года постепенное повышение пенсий и зарплат бюджетникам выведет их на уровень Ростовской области.

Соответствующую видеозапись опубликовали в эфире телеканала «Юнион», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пенсии и зарплаты бюджетникам повышаются с 1 января. Это ближайшее повышение. В течение первого года, к 1 января 2022 года, мы должны выйти на уровень Ростовской области», – заявил он.

Напомним, в ДНР успешно завершилась уборка урожая, удалось собрать более 400 тысяч зерновых и зернобобовых культур, что полностью покрывает потребности Республики.