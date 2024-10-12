Майор ВСУ: До Покровска русским остался один рывок

Вадим Москаленко.  
12.10.2024 14:24
  (Мск) , Киев
Просмотров: 534
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


По тому, как подконтрольные киевскому режиму местные власти высаживают розы и ремонтируют асфальт в прифронтовых подконтрольных Киеву городах, уже можно смело рисовать на карте стрелки дальнейшего продвижения русских.

Об этом на канале «Курбанова Live» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По тому, как подконтрольные киевскому режиму местные власти высаживают розы и ремонтируют асфальт в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

 «В Павлограде ремонтируют асфальт, высаживают розы. Курва, ну как можно на это смотреть, недавно я в своём эфире показывал, как они это делают в Покровске! То есть приблизительно направление российских войск мы можем понять. Где розы с асфальтом больше всего высаживают ближе к линии фронта, вот туда будут идти. Могу подсказать ещё одно направление – Запорожское. Я тоже знаю, в каких городах там высаживают розы. Это карта, можно там рисовать стрелочки дальнейшего продвижения российских войск», – возмущается Лапин.

Он выразил опасения относительно «Покровско-павлоградского направления» в целом.

«Вы правильно сказали, что начинают готовить Днепропетровскую область к обороне, а я хочу сказать, опять же, что в Павлограде высаживают розы! Покровск? Ну, сейчас русские расширяются, ещё держится Селидово, русские пока готовятся, перегруппировываются, но до Покровска у них фактически один серьёзный рывок может изменить ситуацию. После освобождения подразделений, которые штурмовали Угледар, они их будут где-то использовать. Где используют? Что-то мне кажется, что это будет выше Покровска по трассе Покровск-Константиновка – там, где Мирноград, где-то в этом районе», – предположил бывший ВСУшник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть